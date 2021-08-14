В Германии подсчитали будущую пенсию Меркель

Федерация налогоплательщиков Германии подсчитала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро в месяц, передает zakon.kz.

Отмечается, что такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага, а также занимала пост канцлера. В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала, - пишет "Российская газета".

Ранее политик пофантазировала, каким будет ее первый день после ухода с должности. По словам Меркель, возможно, по привычке она будет думать, что ее ждет в этот день, а потом она быстро поймет, что теперь эти задачи выполняет другой человек.

Думаю, мне это очень понравится, - отметила Меркель.

Она также намерена взять паузу, чтобы подумать, в чем заключаются ее интересы, поскольку за последние 16 лет на это было мало времени.