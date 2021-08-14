Водитель погиб в аварии на трассе в Актюбинской области

Трагедия произошла на трассе Покровка-Жанажол, передает zakon.kz.

Установлено, что 45-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser двигался со стороны Актобе в направлении поселка Кенкияк Темирского района. На 21 км автодороги местного значения Покровка-Жанажол, вблизи города Темира, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ДП Актобе.

Авария случилась 13 августа около в 17:20. В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте, а 46-летний пассажир госпитализирован в Кенкиякскую сельскую больницу.

Проводится расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".