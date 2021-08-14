КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма

14 августа 2021, 12:50
Фото: zakon.kz

Четырех казахстанцев подозревают в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды, передает zakon.kz.

Комитет национальной безопасности сообщает, что 13 августа в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды четыре жителя городов Атырау, Жанаозен и Шымкент.

Задержанные являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников.

Иная информация в интересах следствия не раскрывается.


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