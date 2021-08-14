Студент-медик из Таджикистана подозревается в подделке результатов ПЦР-тестов

Студент признался в изготовлении лишь одного поддельного документа, передает zakon.kz.

Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, 25-летний гражданин Х., являясь студентом медицинского вуза, работал медбратом в процедурном кабинете одного из частных медицинских центров. Оперативная информация, поступившая в наше распоряжение, в течение нескольких дней была тщательно проверена. Она подтвердилась. Свои услуги мужчина оценивал в 20 тысяч тенге, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 385 УК РК.

Ведется расследование.