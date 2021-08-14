Популярные соцсети заблокировали в Беларуси

В Беларуси заблокировали YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники", передает zakon.kz.

12 августа в реестр блокировки внесли два аккаунта в TikTok. Однако, по информации "За BYnet", заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдеры вынуждены блокировать весь домен. К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "полинтернета" (по объему трафика), - пишет lenta.ru.

Тем не менее популярные соцсети пока доступны белорусским юзерам.

Дело вот в чем - нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивает половину остального интернета. Поэтому у провайдеров выбор - заблокировать все социальные сети или просто забить, - сообщили эксперты.