Популярные соцсети заблокировали в Беларуси

14 августа 2021, 15:58
Фото: pixabay.com

В Беларуси заблокировали YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники", передает zakon.kz.

12 августа в реестр блокировки внесли два аккаунта в TikTok. Однако, по информации "За BYnet", заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдеры вынуждены блокировать весь домен. К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "полинтернета" (по объему трафика), - пишет lenta.ru.

Тем не менее популярные соцсети пока доступны белорусским юзерам.

Дело вот в чем - нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивает половину остального интернета. Поэтому у провайдеров выбор - заблокировать все социальные сети или просто забить, - сообщили эксперты.


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