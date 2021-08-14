13 семей остались без жилья - Сагинтаев поручил расследовать причины пожара

Расследование причин пожара в многоквартирном жилом доме по улице Актолкын, 12 в Жетысуском районе находится на личном контроле акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщает zakon.kz.

Без жилья остались 13 семей, семь из которых размещены у родственников. 23 члена шести семей временно размещены в гостиницах. По поручению акима им предоставлена вся необходимая помощь, включая предметы гигиены и питание. Детям школьного возраста будет оказана помощь по подготовке к учебному году.

После установления причин и заключения комиссии будет принято решение по жилищному вопросу жильцов данного дома.