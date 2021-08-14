На Ники Минаж и ее мужа подали в суд за шантаж и преследование

На американскую певицу Ники Минаж и ее супруга Кеннета Петти подала в суд женщина. Она утверждает, что мужчина пытался ее изнасиловать около 25 лет назад, сообщает zakon.kz.

Пострадавшей девушке на тот момент было 16 лет. В 1995 году Кеннет Петти признал свою вину и отсидел в тюрьме 4,5 года. А в прошлом году его арестовали за то, что он отказался регистрироваться в базе бывших сексуальных преступников, передает TMZ.

Женщина, которой сейчас 43 года, подала в суд, утверждая, что пара преследовала ее, чтобы заставить ее отозвать свои претензии. В иске, поданном в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, говорится, что Минаж через посредника предложила ей 500 000 долларов в обмен на отказ от обвинений против Петти.

В иске утверждается, что вскоре после ареста Петти в 2020 году посредник дал рэперу номер женщины и Никки Минаж якобы позвонила ей и предложила перевезти ее и ее семью в Лос-Анджелес, если она сможет "помочь" ей.

По словам женщины, это оказало на нее сильное негативное влияние, после чего она подала в суд.