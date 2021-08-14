Ряд зданий в Алматы отключат от воды на день

Ряд зданий в Турксибском районе Алматы на день отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

Вода будет отключена 16 августа с 9:00 до 20:00 для домов расположенных в контуре улиц Майлина – Ахметова – Огарева – Приозерная.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода. пресс-служба ГКП "Алматы су

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

В ГКП "Алматы су" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.