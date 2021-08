На Гаити произошло землетрясение более 7 баллов, есть жертвы

У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 12,2 км от города Сен-Луи-дю-Сюд, передает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США.

В результате землетрясения есть погибшие и разрушения.

#BREAKING: Severe damage and casualties reported after 7.2-magnitude earthquake strikes northeast of Saint-Louis du Sud, Haitipic.twitter.com/pHfe92UlR2