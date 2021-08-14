У жительницы Атырау забрали четверых детей

Четверых детей изъяли у жительницы города Атырау, сообщает zakon.kz.

11 августа текущего года на пульт 102 города Атырау поступил звонок от женщины, сообщившей, что с балкона одного из многоэтажных домов города, могут упасть четверо детей, передает портал "Мой Город".

По вызову выехали сотрудники полиции. На месте выяснилось, что 31-летняя женщина оставила детей без присмотра в доме у друга.

Также было установлено, что указанная женщина употребляет спиртные напитки и состоит на учете в органах внутренних дел. Четырех детей отправили в Атырауский областной центр адаптации несовершеннолетних. В настоящее время, собранные материалы в отношении женщины будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города с предложением об ограничении родительских прав. пресс-служба ДП города Атырау