Число смертей от пневмонии за сутки увеличилось в Казахстане

15 августа 2021, 08:30
Фото: zakon.kz

По данным на 15 августа, в Казахстане зарегистрировано 120 смертей от коронавируса и 32 летальных исхода с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 117 807 человек (113 092+ и 4715 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 557 пациентов, на амбулаторном уровне - 86 250.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1928 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 472, на аппарате ИВЛ - 234 пациента.


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