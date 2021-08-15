Большой парк планируют разбить вокруг новой мечети в Нур-Султане

Аким столицы Алтай Кульгинов опубликовал фотографии строительства новой мечети и процесса благоустройства территории вокруг нее, передает zakon.kz.

Вокруг новой мечети будет большой парк. Сейчас ведутся работы по благоустройству данной территории. Новое общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, комфортным местом для времяпровождения на открытом воздухе. Парк будет расположен в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн Бен Талала. На центральной аллее парка будет фонтан протяженностью 300 метров с малыми архитектурными формами, разного рода теневыми навесами. Из года в год данную территорию будем озеленять - очень важно создавать в городе своего рода "зеленые островки", - написал Кульгинов в Instagram.

Как уточняется, также проводятся работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций.

Что касается мечети, то она является самой большой мечетью в республике и Центральной Азии. Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты будут возвышаться на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек. Строительство мечети ведется за счет спонсорских средств по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, - резюмирует аким.