Внук Мухаммеда Али в дебютном поединке нокаутировал противника

Нико Али Уолш - внук легендарного боксера Мухаммеда Али - дебютировал на ринге в качестве профессионального бойца, сообщает zakon.kz.

Он встречался с Джорданом Уиксом и уже на второй минуте рефери прекратил бой ввиду явного преимущества Нико.

Поединок состоялся в городе Катоса, штат Оклахома.

Глава Top Rank Inc. Боб Арум высоко оценил выступление Уолша - внука легендарного боксера Мухаммеда Али.

Волшебное выступление. Его дед бы гордился тем, как этот парень прославляет его, - отметил промоутер в своем Twitter-аккаунте.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ????@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY — Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021

До встречи с внуком легенды бокса Уикс проигрывал лишь однажды в пяти поединках. Теперь на его счету четыре победы и два поражения.

Мухаммед Али - американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из самых известных и великих боксеров в истории мирового бокса. Чемпион XVII летних Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). Обладатель звания "Боксер года" (пятикратный - 1963, 1972, 1974, 1975, 1978) и "Боксер десятилетия" (1970-е) по версии журнала The Ring. Второй боксер в истории, удостоившийся награды "Спортсмен года" по версии журнала Sports Illustrated (1974), был признан "Спортсменом века" по версии нескольких спортивных изданий. По окончании карьеры был включен в Зал славы бокса (1987) и Международный зал славы бокса (1990). За свою карьеру он провел 61 бой, из которых 56 увенчались победой.