Внук Мухаммеда Али в дебютном поединке нокаутировал противника

Нико Али Уолш - внук легендарного боксера Мухаммеда Али - дебютировал на ринге в качестве профессионального бойца, сообщает zakon.kz.

Он встречался с Джорданом Уиксом и уже на второй минуте рефери прекратил бой ввиду явного преимущества Нико.

Поединок состоялся в городе Катоса, штат Оклахома.

Глава Top Rank Inc. Боб Арум высоко оценил выступление Уолша - внука легендарного боксера Мухаммеда Али.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ????@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY