СМИ: Президент Афганистана подал в отставку

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку, сообщает zakon.kz.

Главой переходного правительства стал бывший начальник МВД страны Али Ахмад Джалали, передает Sputnik Афганистан.

Издание оговаривает, что информация от местных источников и пока не подтверждена.

Также поступают сообщения о том, что для Гани подготовлен самолет, чтобы тот мог беспрепятственно покинуть страну.

Ранее стало известно, что делегация талибов прибыла в президентский дворец в Кабуле для проведения переговоров с правительством, на совещаниях также присутствовали представители США и НАТО.

Талибы вошли в Кабул без боя. При этом командование группировки приказало бойцам по возможности воздерживаться от насилия и свободно выпускать тех, кто захочет покинуть город.

Как сообщает Al Arabiya, к настоящему моменту талибы полностью контролируют границу Афганистана и заблокировали все возможные пути выезда из страны, кроме аэропорта Кабула. Сам аэропорт продолжает оставаться под контролем иностранных военных сил, в первую очередь, Турции.