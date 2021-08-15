Талибы вошли в Кабул

Делегация радикального движения "Талибан" ведет в настоящее время переговоры в президентском дворце в Кабуле. По поступающей из Кабула информации, передача власти может произойти уже 15 августа, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, как информировала президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

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Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем".

Делегация заверила жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

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Со своей стороны талибы призвали банки и госучреждения работать в обычном режиме, а жителей - из соображений безопасности не покидать свои дома, пообещав, что никому не будут мстить и амнистируют всех, кто служит при нынешней кабульской администрации.

Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам. МИД РК официально заявил, что от американской стороны не поступало подобных обращений.

Позже Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане и поручил принять меры для обеспечения безопасности казахстанских граждан и дипломатов. Помимо этого, Президент отметил, что Посольство Казахстана продолжит функционировать в Кабуле.