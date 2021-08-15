Чемпион мира, легенда мирового футбола скончался в возрасте 75 лет

Скончался один из лучших нападающих в истории футбола Герд Мюллер, передает zakon.kz.

Об этом сообщает сайт мюнхенской "Баварии".

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

"Бавария" оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят. пресс-служба мюнхенского клуба

Мюллер ушел из жизни в воскресенье утром. Ему было 75 лет. В 2015 году "Бавария" объявила, что Мюллер страдает от болезни Альцгеймера.

Основная часть карьеры Мюллера прошла в "Баварии". В ее составе он выступал с 1964 по 1979 год. За это время он сыграл за мюнхенский клуб 607 матчей, отметившись 566 голами. Также в его активе 68 голов в 62 матчах за национальную команду.

Поле завершения карьеры футболиста он работал в системе "Баварии" тренером молодежных команд.