Футбол: легенды Казахстана сыграли с легендами мира
Фото: pixabay
25 апреля на "Астана Арене" прошел "Матч легенд" между ветеранами казахстанского и мирового футбола, сообщает Zakon.kz.
Матч приурочили к Дню казахстанского футбола.
Так легенды мирового и казахстанского футбола сыграли вничью 2:2. За казахстанцев дублем отметился бывший игрок сборной и трехкратный чемпион страны с "Тоболом" и "Астаной" Азат Нургалиев.
В составе гостей забили по голу бывший игрок сборной Испании Гаиска Мендьета и легенда "Манчестер Юнайтед" Димитр Бербатов.
Также в матче приняли участие такие выдающиеся игроки с мировыми именами, как Майкон, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф, Джей-Джей Окоча и Марко Матерацци.
В этот же день президент УЕФА высказался о переходе 16-летнего Дастана Сатпаева в "Челси".
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