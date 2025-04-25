Футбол: легенды Казахстана сыграли с легендами мира

25 апреля на "Астана Арене" прошел "Матч легенд" между ветеранами казахстанского и мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

Матч приурочили к Дню казахстанского футбола.

Так легенды мирового и казахстанского футбола сыграли вничью 2:2. За казахстанцев дублем отметился бывший игрок сборной и трехкратный чемпион страны с "Тоболом" и "Астаной" Азат Нургалиев.

В составе гостей забили по голу бывший игрок сборной Испании Гаиска Мендьета и легенда "Манчестер Юнайтед" Димитр Бербатов.

Также в матче приняли участие такие выдающиеся игроки с мировыми именами, как Майкон, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф, Джей-Джей Окоча и Марко Матерацци.

В этот же день президент УЕФА высказался о переходе 16-летнего Дастана Сатпаева в "Челси".

