От пневмонии и коронавируса за сутки в Казахстане умерли 123 человека

По данным на 16 августа, в Казахстане зарегистрировано 98 смертей от коронавируса и 25 летальных исходов с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 119 547 человек (114 790 КВИ+ и 4 757 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 910 пациентов, на амбулаторном уровне - 87 637.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1937 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 507, на аппарате ИВЛ - 228 пациентов.

На 15 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 092 882 человека, вторым компонентом - 4 717 883 человека.