"Нас не догонят" - электромобиль турполиции заинтересовал алматинцев

Алматинцев заинтересовала фотография полицейского автомобиля, которая появилась в соцсетях, сообщает zakon.kz.
Снимок появился в Instagram-пабликах.
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Это у нас в аэропорту Алматы. Придумайте название, - подписано фото.
Жителей Алматы заинтересовало, что за автомобиль запечатлен на снимке и сколько он стоит.
В городском департаменте полиции уточнили, что "указанные транспортные средства относятся к туристской и патрульной полиции".
Полицейские на электрокарах будут нести службу в городских парках, скверах, а также по линии туристкой полиции на территории достопримечательностей мегаполиса (Парк Первого Президента, Медеу, Кок-Тобе, городские площади, международный аэропорт). В распоряжение полиции Алматы поступило 14 электрокаров. пресс-служба ДП Алматы
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