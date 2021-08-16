"Нас не догонят" - электромобиль турполиции заинтересовал алматинцев

Алматинцев заинтересовала фотография полицейского автомобиля, которая появилась в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Снимок появился в Instagram-пабликах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

Это у нас в аэропорту Алматы. Придумайте название, - подписано фото.

Жителей Алматы заинтересовало, что за автомобиль запечатлен на снимке и сколько он стоит.

В городском департаменте полиции уточнили, что "указанные транспортные средства относятся к туристской и патрульной полиции".

Полицейские на электрокарах будут нести службу в городских парках, скверах, а также по линии туристкой полиции на территории достопримечательностей мегаполиса (Парк Первого Президента, Медеу, Кок-Тобе, городские площади, международный аэропорт). В распоряжение полиции Алматы поступило 14 электрокаров. пресс-служба ДП Алматы

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