Автомобиль сбил людей на остановке в Актюбинской области 

В Актюбинской области в результате ДТП автомобиль сбил людей на остановке, сообщает zakon.kz.

14 августа 23-летний водитель автомашины LADA Granta, двигаясь со стороны ул. Тлеу батыра в направлении пр. Мира по ул. Есет батыра, при перестроении не пропустил транспортное средство, движущееся в попутном направлении прямо, и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Pajero под управлением 30-летнего водителя. От столкновения Mitsubishi Pajero, изменив направление движения, допустил наезд на двух женщин и ребенка, стоявших на остановке, - сообщили в ДП области.

В результате ДТП пешеходы, среди которых 6-летняя девочка, госпитализированы в больницу.





