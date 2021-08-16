Юрист Байбека: Обе жалобы Мамая и Иманбай составлены с нарушениями ГПК

Апелляционные жалобы, поданные Жанболатом Мамаем, Ингой Иманбаевой и их представителями, составлены с грубейшими нарушениями требований Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Такое мнение выразила сегодня юрист Айжан Ташенова, представляющая интересы Бауыржана Байбек по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает zakon.kz.

Ответчики пытаются обжаловать решение Ауэзовского районного суда № 2 Алматы, который ранее признал лживыми и несоответствующими действительности видеоматериалы с обвинениями в адрес Байбек. Указанные публикации, согласно решению Фемиды, подлежат опровержению и удалению.

Обе апелляционные жалобы элементарно не соответствуют требованиям статей 404 и 427 Гражданского процессуального кодекса РК. В них не приведено ни одного конкретного обстоятельства с наличием новых фактов, имеющих значение для дела и являющихся основанием для отмены или изменения решения. То есть Мамай и Иманбаева, позорно проиграв в суде первой инстанции, не стыдясь приходят в апелляцию без единого нового факта и обоснованного доказательства. Упертость, граничащая с откровенной глупостью, – это уже диагноз! Еще Зигмунд Фрейд сказал, что первым признаком глупости, является отсутствие стыда, - отметила юрист.

Апелляционные жалобы ответчиков содержат лишь 2 вопроса – по земельному участку АО "Казахфильм" и закупу автобусов.

Ташенова напомнила, что изъятый у Казахфильма для реализации проекта "Этнолэнд" участок всегда находился и до сих пор находится в собственности государства. Законность передачи земли проверена судами трех инстанций. Автобусы же по всей стране закупаются централизованно – Министерством финансов.

Вторая апелляционная жалоба – от адвокатов Нурпеисова и Тусуповой. К двум, уже озвученным мной пунктам, в этой жалобе добавлены вопросы по земельному участку КазНУ и так называемому "сращиванию административно-властной структуры с частным бизнесом". Что имели при этом ответчики ввиду – не ясно. Как всегда, не приведено ни одного факта или доказательства. Только словоблудие и набор глупых домыслов. Как тут не вспомнить известные слова – "глупость любит болтуна". Напомню, что вопрос земельного участка КазНУ не упоминается в лживом видео самого Мамай, которое мы требуем удалить, и, соответственно, к предмету иска не относится. Вместе с тем, правомерность передачи этих земель подтверждена решением суда от 19 мая 2021 года. Здесь тоже нечего обсуждать!, - заявила Ташенова.

Юрист обратилась к коллегии с просьбой оставить решение Ауэзовского районного суда № 2 Алматы без изменений.

Мамай и Иманбаева забыли, что здесь не театр для постановки их бредового опуса. Здесь суд! И они ответчики, то есть они по закону должны доказывать свою правоту, а не практиковаться в навыках устраивания публичных скандалов и навешивания ярлыков с невероятными оскорблениями. Как мы видим, по факту их произведение "филькина грамота", не имеющая ничего общего с журналистским расследованием. Подобными действиями они только дискредитируют профессию журналиста и обесценивают ее общественную значимость, - добавила юрист.