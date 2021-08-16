Зарплату преподавателей госвузов повысят в Казахстане

В Казахстане заработную плату преподавателей национальных и государственных вузов повысят с сентября 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Заработную плату преподавателей вузов, подведомственных МОН РК, повысят с сентября 2021 года. Теперь они будут получать не менее 200 тыс. тенге ежемесячно. Оплата труда старшего преподавателя должна составлять не менее 230 тыс. тенге, ассоциированного профессора - 260 тыс. тенге, профессора - 350 тыс. тенге (в национальных вузах - 400 тыс. тенге). пресс-служба МОН РК

В ведомстве пояснили, что решение о повышении зарплаты было принято в рамках исполнения поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева о повышении зарплаты преподавателей вузов. Соответствующий приказ об установлении минимальной заработной платы штатным преподавателям подписал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

При этом, как отметили в Минобразования РК, "если зарплата преподавателей будет повышена, то учебная нагрузка, напротив, будет снижена". Это делается для того, чтобы преподаватели имели больше возможностей и времени заниматься научной деятельностью.

Мы планомерно создаем комфортные условия работы, повышаем заработную плату и статус педагогов. Более высокооплачиваемым станет и труд преподавателей вузов. Важно понимать, что если мы хотим, чтобы образование было на должном уровне, преподавателям необходимо выплачивать достойную заработную плату. При этом мы требуем как качественную работу самих вузов, так и ответственный подход к процессу обучения со стороны преподавателей. Ранее на заседании НСОД главой государства было дано поручение повысить заработную плату ППС вузов. Заработная плата преподавателей вузов, подведомственных МОН, в сентябре 2019 года была увеличена на 20%, в сентябре 2020 года - еще на 20%. Теперь минимальная зарплата штатных преподавателей составит 200 тыс. тенге ежемесячно. Кроме того, каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей. Советам директоров вузов необходимо держать этот вопрос на особом контроле. вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев

Также в ведомстве сообщили, что "теперь максимальный объем одной ставки не будет превышать 680 часов за учебный год".

Ранее требования о минимальных заработных платах и часовых нагрузках законодательно не регулировались.