Апелляция оставила в силе судебное решение по иску Байбека к Мамаю и Иманбаевой 

Апелляция оставила в силе судебное решение по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой, сообщает zakon.kz.

В Алматинском городском суде завершилось рассмотрение гражданского дела по иску Б. Байбека к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой о признании сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, несоответствующими действительности. Дело поступило по апелляционной жалобе ответчиков.

В апреле 2021 года на канале "Демократиялық Қазақстан/Демократический Казахстан" видеохостинга YouTube, а также на своих личных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram Ж. Мамай и И. Иманбаева разместили 4 видео в отношении деятельности Б. Байбека в период работы акимом Алматы.

Районный суд №2 Ауэзовского района города Алматы своим решением от 15 июня признал распространенные ответчиками материалы об истце Б. Байбеке несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Ж. Мамай и И. Иманбаеву обязали опровергнуть и удалить опубликованные материалы.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено в силе ввиду его законности и обоснованности. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Судебная апелляционная коллегия суда Алматы отметила, что ответчики в суде не доказали, что сведения, используемые в их материалах, в том числе взятые из социальных сетей, соответствуют действительности. Таким образом, опубликованная информация не подтверждается доказательствами и является голословной.

Кроме того, коллегия акцентировала внимание сторон на недопустимости нарушения конституционных прав граждан. В частности, в публикациях ответчиков имеет место целенаправленное обвинение Байбека в совершении тяжких преступлений. При этом каждый человек считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ответчики утверждают, что видеоматериалы, опубликованные ими в социальных сетях и ставшие предметом спора, являются журналистским расследованием. Суд пояснил, что основной целью журналистского расследования предполагается необходимость установления истины. Перед любым журналистским расследованием журналист должен исследовать все доказательства, проверить их на достоверность, соответствие действительности и только после этого публиковать. Вместе с тем перед опубликованием этих видеоматериалов ответчики таких доказательств в распоряжении не имели.

Более того, в ходе судебного разбирательства на неоднократные обращения суда представить соответствующие доказательства ответчиками Ж. Мамаем и И. Иманбаевой такие доказательства представлены не были.

Кроме того, незаконность или недействительность любого постановления акима может быть установлена только вступившим в законную силу судебным актом. На сегодняшний день ни одно постановление акима, принятое в период, когда истец Б. Байбек был акимом, не признано незаконным либо недействительным в судебном порядке.

Что касается земель АО "Казахфильм", то имеется вступившее в силу законное решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований АО "Казахфильм", таким образом передача земли по данному спору признана законной.

Также коллегия отметила недопустимость утверждения журналистами и любыми средствами массовой информации незаконности и недействительности актов органов государственного управления голословно, не имея на руках соответствующего, вступившего в законную силу судебного акта. Кроме того, всем необходимо строго соблюдать Конституцию, уважать права, честь, достоинства гражданина, которые подлежат защите.

Постановление вступило в законную силу.