Токаев прибыл в Корею

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея - Сеул. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии, - написал он в Facebook.

Программа государственного визита весьма насыщенна. 17 августа запланированы переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, в ходе которых стороны рассмотрят широкий круг вопросов дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Касым-Жомарт Токаев совместно с Мун Чжэ Ином также проведет встречу с лидерами корейского бизнеса. Берик Уали

Наряду с этим глава государства примет участие в церемонии, посвященной памяти национального героя Кореи, генерала Хон Бом До, который в последние годы своей жизни проживал в Казахстане. Берик Уали

Президент Казахстана возложит венки у монумента павших за Родину, проведет круглый стол и ряд двусторонних встреч с участием крупных корейских компаний, а также встретится с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетит Сеульский киберуниверситет, на территории которого откроет бюст Абая Кунанбайулы. Берик Уали