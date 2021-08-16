Дзюбу не берут в состав сборной на Чемпионат мира по футболу в 2022 году

Нападающий российской футбольной команды "Зенит" Артем Дзюба не будет вызван в состав сборной на сентябрьские матчи отбора на Чемпионат мира-2022, передает zakon.kz.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в "Лужниках", как запланировано изначально, а на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке. 10 августа стало известно, что Карпин встретился с футболистами "Зенита", в том числе с Дзюбой, с которым разговаривал более часа, - пишет "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что в четырех турах текущего сезона РПЛ у форварда "Зенита" только один полный матч.

Список футболистов, вызванных в сборную Карпиным на матч с Хорватией, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва, "Открытие Банк Арена") должен быть объявлен сегодня.