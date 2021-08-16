Непривитых работников сферы услуг будут выявлять в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Е. Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, - говорится в сообщении.

Как уточняется, занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных - 47%. Тем не менее, Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату населения вакцинацией: в г. Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода. В этой связи заместитель Премьер-министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков, - пишет пресс-служба Премьер-министра РК.

Кроме того, государственным органам поручено разработать план оперативных мероприятий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы и утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.