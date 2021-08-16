Бекшин подписал новое постановление о карантине

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое карантинное постановление, передает zakonz.kz.

Согласно документу, карантин продлевается до 31 августа.

Также отмечается, что теперь обязательна установка рециркуляторов воздуха в местах скученного нахождения учащихся - столовых, туалетных, рекреациях.

Помимо этого, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:

- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

- ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий;

- отмену кабинетной системы обучения;

- организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;

- перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также заболевании членов семьи;

- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.