Бекшин подписал новое постановление о карантине

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое карантинное постановление, передает zakonz.kz.
Согласно документу, карантин продлевается до 31 августа.
Также отмечается, что теперь обязательна установка рециркуляторов воздуха в местах скученного нахождения учащихся - столовых, туалетных, рекреациях.
Помимо этого, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:
- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;
- ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- отмену кабинетной системы обучения;
- организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;
- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;
- перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также заболевании членов семьи;
- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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