Проверяющие проникли в ресторан через окно, чтобы остановить свадьбу

Ресторан "Айлин" находится в городе Балхаш Карагандинской области. Чтобы остановить праздник внутри, членам мобильной группы пришлось лезть в окно, сообщает zakon.kz.

Информация о проведении свадьбы в ресторане поступила в координационный центр. После этого на место прибыла мобильная группа. Проверяющих отказались впустить внутрь, и им пришлось задействовать спецслужбы. В итоге в здание проникли через окно.

Все гости заполнили объяснительные. Штрафные санкции могут прийти не только владельцу заведения и организатору мероприятия, но и гостям. пресс-служба акимата города Балхаш

Материалы направлены в ГУ СЭК города.

Стоит отметить, что в Балхаше растет число инфицированных. Количество заражений в сутки достигает сотни человек. 13 горожан умерли от коронавируса только за прошлый месяц.