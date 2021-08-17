За сутки в Казахстане выявили 6869 случаев заражения COVID-19

17 августа 2021, 08:00
Фото: Pixabay

6869 новых ПЦР-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Общее количество зараженных пошло на спад. Так, в Нур-Султане за прошедшие сутки заболевших выявлено более чем на 300 человек меньше. В Шымкенте - на 100 человек. Алматы на этом фоне показывает грустную стабильность - количество зараженных за сутки почти не изменилось, сообщает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 16 августа:

  • в городе Нур-Султан - 632,
  • в городе Алматы - 1517,
  • в городе Шымкент - 450,
  • в Акмолинской области - 285,
  • в Актюбинской области - 300,
  • в Алматинской области - 383,
  • в Атырауской области - 562,
  • в ВКО - 256,
  • в Жамбылской области - 171,
  • в ЗКО - 65,
  • в Карагандинской области - 1101,
  • в Костанайской области - 273,
  • в Кызылординской области - 148,
  • в Мангистауской области - 152,
  • в Павлодарской области - 330,
  • в СКО - 161,
  • в Туркестанской области - 83.

Всего в стране подтверждено 701 345 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5848 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 320,
  • в городе Алматы - 1285,
  • в городе Шымкент - 453,
  • в Акмолинской области - 259,
  • в Актюбинской области - 612,
  • в Алматинской области - 245,
  • в Атырауской области - 111,
  • в ВКО - 62,
  • в Жамбылской области - 50,
  • в ЗКО - 77,
  • в Карагандинской области - 926,
  • в Костанайской области - 378,
  • в Кызылординской области – 308,
  • в Мангистауской области - 144,
  • в Павлодарской области - 397,
  • в СКО - 100,
  • в Туркестанской области - 121.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 577 882 человека.


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