За сутки в Казахстане выявили 6869 случаев заражения COVID-19

6869 новых ПЦР-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Общее количество зараженных пошло на спад. Так, в Нур-Султане за прошедшие сутки заболевших выявлено более чем на 300 человек меньше. В Шымкенте - на 100 человек. Алматы на этом фоне показывает грустную стабильность - количество зараженных за сутки почти не изменилось, сообщает zakon.kz.
Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 16 августа:
Всего в стране подтверждено 701 345 случаев.
В Казахстане 5848 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 577 882 человека.
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