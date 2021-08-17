В нацпарке "Көлсай көлдері" обнаружены участки оползней

17 августа 2021, 12:06
Фото: kolsai-koldery.kz

Специалисты подробно исследовали туристические тропы и маршруты, расположенные в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері", и выявили опасные участки вероятного схода оползней, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, мероприятие проводилось в целях обеспечения безопасности посетителей в ГНПП "Көлсай Көлдері".

На опасных участках будут установлены специальные предупреждающие указатели для безопасности туристов и отдыхающих.

В результате осмотра на левом и правом берегах реки Нижний Кольсай были обнаружены два участка, где есть вероятность оползней. Составлен соответствующий акт. На участках будут установлены специальные предупреждающие указатели, - заключили в ведомстве.

В проверке участвовали представители парка, управления ЧС Кегенского района, "Казселезащита", акимата сельского округа Саты.


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