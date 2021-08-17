Талибы заявили, что всех простили и намерены поднимать экономику Афганистана

Пришедшие к власти в Афганистане талибы обещают не мстить никому и учесть прошлые ошибки, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс-конференции радикальной группировки "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) в афганской столице официальный представитель движения Забихулла Муджахид, передает РИА Новости.

Талибы пообещали, что под их руководством в стране придут мир, стабильность и экономический рост.

Экономическая ситуация будет улучшаться. Мы примем серьезные меры, чтобы добиться этого, чтобы улучшить условия жизни людей. Забихулла Муджахид

Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев" и настал "момент гордости для всей нации".

Он в очередной раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране - в полной безопасности.

В новое афганское правительство талибы намерены включить все фракции и слои населения. Также они обещают уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев. Ранее талибы допустили участие женщин в управлении Афганистаном.

Слава Аллаху, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки, – добавил Забихулла Муджахид.

15 августа движение "Талибан" (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.