Большая часть вузов Алматы не готовы к учебному году

Большая часть вузов Алматы не готова принимать студентов. К такому выводу пришла мониторинговая группа акимата, сообщает zakon.kz.

В университете иностранных языков, к примеру, не оказалось тепловизоров и не хватает санитайзеров. Но одно из главных условий - вакцинация педагогов и студентов, передает Первый канал "Евразия".

На сегодняшний день 50-60% педагогов уже вакцинировались. Есть еще, кто уже получил первый компонент, но мы их пока не считаем. А среди студентов пока 25% сделали прививки. Этого пока еще мало. Мы знаем, что по положению должно быть не менее 80% вакцинированных. проректор казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана Умирзак Нургабылов

В академии туризма и спорта вакцинированных студентов еще меньше.

В Евразийской юридической академии также ощущается нехватка санитайзеров. В этом вузе предоставляется общежитие для студентов. К нему требования также высоки.

Мы знаем, что заполняемость здесь должна быть 50%. Мы все это будем выполнять. Режим масочный, через Ashyq будут проходить. Все требования по общежитию мы выполнили. В общежитии будут находиться только вакцинированные студенты. первый проректор евразийской юридической академии им. Кунаева Жазира Омирали