Жара до 41 градуса ожидается в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 19-21 августа, сообщает zakon.kz.

Под влиянием обширного антициклона практически на всей территории Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков.

Лишь на востоке и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Температурный фон днем на севере 23…30 градусов, повышение температуры на юге и юго-востоке до 25…40 градусов, в центре и на востоке - до 17…35 градусов. И лишь на западе Казахстана сохраняется жаркая погода, и основной фон температуры составит 32…41 градус, - сообщили в РГП "Казгидромет".