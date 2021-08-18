Казахстан помог эвакуировать кыргызстанцев из Афганистана

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации 15 кыргызстанцев из Кабула, передает zakon.kz.

Глава МИД соседней страны поговорил с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Министр Руслан Казакбаев выразил благодарность руководству Казахстана и Министерству иностранных дел страны за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызской Республики в количестве 15 человек из города Кабул, а также за помощь посольству Кыргызстана в Афганистане, что является демонстрацией высокого уровня братских, союзнических и добрососедских отношений между странами, - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

В ответ Мухтар Тлеуберди заявил, что казахстанская сторона готова оказывать в дальнейшем содействие в вопросах, связанных с гражданами КР и кыргызским посольством в Афганистане.

Стороны договорились координировать дальнейшие действия по ситуации в Афганистане для оперативного реагирования и решения актуальных вопросов в случае обострения обстановки.