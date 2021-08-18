Казахстанскую вакцину зарегистрировали в Кыргызстане

18 августа 2021, 17:59
Фото: zakon.kz

Казахстанскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Кыргызстане, передает zakon.kz.

QAZVAC официально зарегистрирован в Кыргызстане, - написал в Facebook министр здравоохранения Алексей Цой.

14 августа стало известно, что авторитетный британский журнал EClinicalMedicine published by The Lancet опубликовал статью о казахстанской вакцине от коронавируса. В материале приводятся данные казахстанских ученых и говорится, что вакцина QazCovid-in® безопасна, хорошо переносится и укрепляет гуморальный иммунитет, который сохраняется не менее шести месяцев после двойной внутримышечной иммунизации.


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