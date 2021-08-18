Сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане, рассказали в МИД

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, сколько казахстанских дипломатов осталось в Афганистане, передает корреспондент zakon.kz.

Несколько дней назад мы заявили, что на территории Афганистана нет граждан Казахстана, потому что те, о ком мы знали, уже выехали. Но за эти 2-3 дня в посольство обратилась группа граждан, которая предоставила свои казахстанские документы. Сегодня, буквально полчаса назад, в аэропорту Алматы приземлился борт Минобороны, на котором были привезены 25 граждан Казахстана, в том числе наши дипломаты, - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, всего перевезено 14 взрослых и 10 детей.

В Афганистане продолжают работать 10 дипломатов. Они работают в штатном режиме, безопасность обеспечена. Айбек Смадияров

Айша Тулеубекова, Нур-Султан