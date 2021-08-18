Мамин и Мишустин обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. Встреча состоялась на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, транспортно-логистической, энергетической и других отраслях.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Россия - ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. В текущем году постепенно восстанавливается динамика торгово-экономического сотрудничества между странами. За январь-июнь т.г. двусторонний товарооборот составил $10,7 млрд, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2020 г. При сохранении текущей динамики объем торговли между двумя странами в текущем году может превысить отметку $23 млрд, - пишет пресс-служба премьер-министра.

В Казахстане действует 7791 предприятие с российским участием и 3325 совместных казахстанско-российских предприятий. Российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику РК. За последние 10 лет Россия инвестировала в Казахстан около $12,6 млрд. Инвестиционный портфель российских компаний представлен практически в каждой отрасли.

На стадии реализации и проработки находятся 30 совместных крупных проектов в сфере промышленной кооперации, торговли, стройиндустрии, фармацевтической, нефтехимической и легкой промышленности на общую сумму $5,3 млрд.

К примеру, совместно с "Татнефть" строится завод по производству шин, с ПАО "КАМАЗ" - по производству чугунного литья и редукторов главных передач ведущих мостов и др.

За 6 месяцев т.г. через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено всего 406,5 тыс. ДФЭ, что на 48% больше аналогичного периода 2020 года. Объем контейнерных перевозок через территорию Казахстана составил 326,2 тыс. ДФЭ (+58%).

По итогам переговоров в присутствии глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

- межправительственное соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории при добыче медных (медно-золотых) руд на Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан), Тарутинском (Российская Федерация) месторождении;

- план мероприятий по сотрудничеству между МФЦА и Республикой Татарстан;

- меморандум о сотрудничестве по стратегиям устойчивого развития между Агентством по стратегическому планированию и реформам РК, МФЦА, Московской школой управления "Сколково";

- генеральное соглашение о сотрудничестве между АО "Башкирская содовая компания" и АО "Каустик";

- дорожная карта по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов с участием ОАО "РЖД" и АО "НК "КТЖ/ТОО "КТЖ-ГП" по безбумажной технологии;

- меморандум о сотрудничестве между АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД" в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом.

Премьер-мМинистр РК А. Мамин и Председатель Правительства РФ М. Мишустин ознакомились с работой Цифрового офиса Правительства Казахстана, реализуемыми проектами в сфере цифровизации государственных услуг населению и субъектам предпринимательства, а также деятельностью МФЦА.