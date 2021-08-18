Волонтеры требуют привлечь к ответственности детей пенсионерки из Актау

В Актау волонтеры потребовали привлечь к ответственности детей пенсионерки, которая заживо гниет в своей квартире. 69-летнюю Гайни Максутову нашли с гангреной, поразившей ногу, и пролежнями, в которых уже завелись паразиты. Врачи говорят, пожилая пациентка поступает к ним не первый раз, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Когда волонтеры посетили семью, пенсионерка сидела, опустив ногу в таз, и стонала. В квартире находился ее взрослый сын, который, как оказалось, живет вместе с матерью.

Просто лежит на голом полу, вся неухоженная, грязная, в фекалиях, в общем, во всех испражнениях, которые только есть. Плюс у нее нога, гнилостная нога, в которой черви, мухи. И эта нога находилась в тазике, для нас это был такой шок! Поймите, мы вообще были в таком бешеном состоянии. Как так может быть, что при живых детях бабушка гниет? - рассказала волонтер из "Клуба добряков Актау" Татьяна Солнышкина.

Волонтеры вызвали скорую. Врачи оценили состояние женщины как тяжелое. Как выяснилось, Гайни Максутова перенесла уже три инсульта и страдает сахарным диабетом. В мае она тоже поступала в больницу - с гангреной. Тогда ей пришлось удалить пальцы на правой ноге. И медики сразу предупредили родных о том, что ей теперь понадобится особый уход.

С первого по пятый палец ампутация была по поводу гангрены пальцев левой стопы. После выписки нами даны рекомендации: ежедневные перевязки и курс лечения в дальнейшем амбулаторно. Вчера при осмотре обнаружили, что в течение трех месяцев за пациенткой никакого ухода не наблюдалось, то есть она - как в положении пассивном - так и лежала, в постельном, - пояснил хирург Сакен Куланов.

Как так получилось, что она просто лежала три месяца без ухода, рассказал сын. Аслан Максутов говорит: мать в таком состоянии получил месяц назад. До этого она жила с дочерью и внуком. Но дочь посадили в тюрьму из-за того, что по ее вине погибли соседи. Женщина травила клопов, после чего умерли два человека. Внук же сейчас вынужден сутками работать, поэтому не может следить за пожилой бабушкой. Сам Аслан не работает из-за инвалидности. И ухаживает за матерью, как может.

Около месяца, как ее привезли, оставили у меня - и все. Я как могу? У самого у меня таз сломанный, сам я на костылях, самому тяжело. Как могу, все равно там, я не знаю, полы помою, за ней уход, что-нибудь покушать приготовить, в общем, уход там, перевязку. Добрые люди, знакомые помогают. Нету денег. Прошу друзей, подруг - добрые люди, знакомые помогают там, - рассказывает Максутов.

Волонтеры настаивают, что родных, которые довели пенсионерку до такого состояния, нужно привлечь к ответственности. Сколько времени женщина проведет в больнице, пока неясно. Когда же Гайни Максутову выпишут, волонтеры намерены просить, чтобы для нее выделили индивидуального помощника. Или чтобы женщину определили в дом престарелых. Они уверены, в родном доме пенсионерку ждет прежняя участь. Впрочем, оба варианта одобряет и сын женщины. Он признает, что сам справиться с обязанностями по уходу за больной матерью не сможет.