В Казахстане выявили 7 337 заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 7 337 человек. В Нур-Султане, Алматы и Атырауской области количество заболевших увеличилось более, чем на 100 человек. Статистика показывает, что почти в каждом регионе заболевших стало на пару десятков больше. Единственное исключение - Туркестанская область, где заразившихся становится все меньше, сообщает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 19 августа:

в городе Нур-Султан – 824,

в городе Алматы – 1570,

в городе Шымкенте – 418,

в Акмолинской области – 286,

в Актюбинской области – 401,

в Алматинской области – 423,

в Атырауской области – 450,

в ВКО – 227,

в Жамбылской области – 221,

в ЗКО – 168,

в Карагандинской области – 977,

в Костанайской области – 264,

в Кызылординской области – 232,

в Мангистауской области – 216,

в Павлодарской области – 388,

в СКО – 166,

в Туркестанской области – 106.

Всего в стране подтверждено 715 716 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

Всего в Казахстане 6 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 431,

в городе Алматы - 1050,

в городе Шымкенте - 604,

в Акмолинской области - 259,

в Актюбинской области - 522,

в Алматинской области - 396,

в Атырауской области - 332,

в ВКО - 115,

в Жамбылской области - 100,

в ЗКО - 127,

в Карагандинской области - 1129,

в Костанайской области - 443,

в Кызылординской области – 197,

в Мангыстауской области - 207,

в Павлодарской области - 419,

в СКО - 208,

в Туркестанской области - 127.

Всего в стране выздоровело 591 964 человека от COVID-19.