Астролог Павел Глоба рассказал, представителей каких знаков зодиака ждут проблемы в сентябре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

В первый месяц осени важно сохранять равновесие между личной жизнью и работой. В ином случае можно лишиться одного или другого, - сказал астролог.

Благоприятные дни сентября - 8, 12,13 и 16 числа. Неблагоприятные - 1, 3, 4 и 6 числа.

Овен



В начале первого осеннего месяца представителей этого знака может ждать трудное время. Однако Овнам удастся справиться с сложностями. Этого поможет достичь харизма, присущая родившимся под знаком Овна.

Лев



В сентябре представителей знака Лев может ожидать решение бытовых вопросов - например, обновление интерьера или глобальные ремонтные работы. Это не всегда легко, однако возможные трудности пойдут на пользу Львам и позволят укрепить отношения со второй половинкой.

Дева



Первый месяц осени, вероятно, нагонит на представителей этого знака хандру. Чтобы избежать этого, следует все внимание уделить работе. Это поможет быстрее разобраться с текущими задачами и проблемами.

Весы



Сентябрь поставит представителей этого знака перед сложным выбором. Дело в том, что они будут вынуждены определиться, кому уделять большую часть своего свободного времени - родственникам или друзьям. При этом важно не торопиться и правильно расставить приоритеты.