Назначен вице-министр информации и общественного развития

Аскар Умаров назначен вице-министром информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства Республики Казахстан Умаров Аскар Куанышевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы. Окончил университет "Туран".

В 1997-1998 гг. — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем "Республиканского научного центра проблем культуры".

В 1998-1999 гг. — специалист по маркетингу в журнале "Малый бизнес Казахстана".

В 2001-2005 гг. — корреспондент ТОО "РГ "Новости недели".

В 2005-2006 гг. — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО "РТРК "Казахстан" — РТЦ "Астана".

В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях.

В 2008-2010 гг. — директор, заместитель генерального директора ТОО "Нур-Медиа".

В 2011-2013 гг. — вице-президент НАО "Тюркская академия".

2014 г. — управляющий директор АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В 2016-2017 гг. — президент общественного фонда.

В 2017-2020 гг. — генеральный директор ТОО МИА "Казинформ".

С января 2020 года по настоящее время — председатель правления АО МИА "Казинформ".