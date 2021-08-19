Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ о принудительном отчуждении земли в 50 метрах от границы, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся защиты государственной границы, в том числе отчуждения приграничных земель.

Данный документ размещен на портале главы государства.

Украинскому правительству отвели полгода на то, чтобы предпринять ряд мер, в том числе проинвентаризировать земельные участки шириной 30-50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов, выяснить цель использования и форму собственности и "организовать работы по прекращению их права постоянного пользования" данными землями.

Согласно документу, чиновники вместе с местными муниципальными властями должны подготовить программу обустройства госграницы и заложить на это в бюджете требуемые средства.