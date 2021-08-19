Показатели знаний в некоторых городских школах ниже, чем в сельских - МОН

У казахстанских школьников большой разрыв в качестве знаний, отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Имеется разрыв в качестве знаний не только между сельскими и городскими школами, но и между разными регионами. Разрыв между регионами нашей страны унитарный по своему устройству. Конечно, вызывает очень большую тревогу. К примеру, в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях показатели городских школ ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей. При этом в Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях наблюдается значительный разрыв в знаниях между городскими и сельскими школами, - сказал глава МОН на Республиканской августовской конференции педагогов.

По его словам, школьники Атырауской области имеют самые низкие баллы по стране и значительно отстают от сверстников других регионов по всем трем предметам PISA. И это несмотря на то, что более половины из них - учащиеся городских школ.

Такие данные были получены после проверки в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

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Ранее министр сообщил, что с 2022 года ужесточат требования для получения "Алтын белгі". Теперь претенденты на нагрудный знак должны будут иметь не только годовые пятерки по предметам, но и четвертные.

Кроме того, уже с этого года учителя смогут выбирать учебники для школьников. Едиными для всех организаций образования останутся только история Казахстана и всемирная история.

Тамила Языкова, Нур-Султан