В Павлодаре умерла женщина, купившая паспорт вакцинации

В Павлодаре от коронавирусной инфекции умерла женщина, ранее сознавшаяся в покупке паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.

Женщина почти три недели провела на искусственной вентиляции легких, передает Павлодар-онлайн.

О том, что 60-летняя горожанка с поддельным паспортом вакцинации попала в реанимацию, медики сообщили неделю назад. Тогда руководитель регионального управления здравоохранения Айдар Ситказинов отмечал, что женщину госпитализировали в провизорный центр кардиологической больницы. Она была в тяжелом состоянии, ее поместили на ИВЛ. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка не привита, ее паспорт вакцинации фиктивный.

Сегодня стало известно, что женщина скончалась.

Пациентка 18 дней находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Состояние пациентки было нестабильным, термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня утром она скончалась, - сообщили в управлении здравоохранения.

По последним данным УЗО, полностью провакцинировано менее 27% всего населения Павлодарской области, или 230 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре женщина попала в реанимацию с поддельным паспортом вакцинации.