Красная вода испугала алматинцев

Красная вода в реке Большая Алматинка испугала горожан, сообщает zakon.kz.
Видео с места появились в Instagram-пабликах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот такая вода сейчас течет в реке Большая Алматинка. Я проживаю вдоль речки и за 10 лет впервые такое вижу. Опубликуйте, пожалуйста. Видимо химикаты сбросили. Это экологическая катастрофа, - говорится в описании к ролику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Жубанова-Алтынсарина: идет красная вода по арыкам, - говорится в описании второго ролика.
В Управлении зеленой экономики акимата Алматы сообщили, что специалисты ведомства выехали на место вместе с природоохранной полицией.
Вдоль Большой Алматинки специалисты ходят, везде чистая вода. Пока разбираются. пресс-служба УЗЭ
Как уточнили позднее в ведомстве, специалисты сообщили, что в районе пр. Райымбека вода немного розовая.
В УЗЭ предположили, что произошел слив, и пояснили, что "виновных будет искать и наказывать природоохранная полиция".
Дополнительную информацию по итогам выезда специалистов в ведомстве обещали предоставить позднее.
Хотите быть в курсе важных новостей?