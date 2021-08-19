Талибы заявили о победе над США

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" в День независимости страны объявило о победе над США, сообщает zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter организации.

Кроме того, указывается, что афганский народ одержал верх "над тремя надменными империями три века подряд – то есть над Великобританией, СССР и США, передает CNN.

По данным телекомпании, позднее талибы обратились к имамам по всему Афганистану с призывом в ходе пятничных молитв убеждать сограждан сотрудничать с будущим правительством страны.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и объявили, что власть в Афганистане теперь принадлежит им. Представители террористического движения обратились к имамам с призывом убеждать сограждан сотрудничать с грядущим правительством страны.

Между тем, бойцы сопротивления в провинции Панджшер обратились к западным странам с просьбой помочь им оружием и боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу с талибами.