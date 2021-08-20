Народного артиста России положили в больницу

Сын актера театра и кино, телеведущего Бориса Щербакова рассказал о том, что 71-летнего артиста госпитализировали в больницу № 52 с подозрением на коронавирус, однако болезнь не подтвердилась, передает zakon.kz.

Он был госпитализирован в больницу № 52 с подозрением на коронавирус, но коронавирус не подтвердился. Чувствует себя хорошо, мы с ним только что общались. Не зря вакцинировался, - рассказал РБК Василий Щераков.

Как уточняется, температуры у него нет, а в данный момент врачи проверяют наличие пневмонии.

Скорее всего, его скоро выпишут, он отправится домой, - добавил сын Щербакова.

Актер сам обратился в больницу, так как подозревал у себя COVID-19.

У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус, - сказал он и добавил, что диагноз не подтвердился.

Борис Щербаков родился в Ленинграде 11 декабря 1949 года. В 1968-м переехал в Москву, в 1972 году окончил школу-студию при МХАТ им. А.П. Чехова и остался работать в этом театре. В 1994-м получил звание народного артиста России. На его счету почти 200 ролей в художественных фильмах, в том числе в "Солдатах" и "Легенде № 17". Щербаков также вел такие программы, как "Доброе утро", "Последний день" и "Наше кино. История большой любви".