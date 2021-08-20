В Казахстане выявлено 7348 заразившихся коронавирусом за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 20 августа 2021 года. В Нур-Султане продолжается рост числа заболевших. Согласно статистике, днем ранее было зафиксировано почти на 100 человек меньше. Более позитивная динамика отмечена в Туркестанской области - за сутки количество вновь заболевших уменьшилось на пять человек, передает zakon.kz.
Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 20 августа:
Всего в стране подтверждено 723 064 случая.
5886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
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