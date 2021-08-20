В Казахстане выявлено 7348 заразившихся коронавирусом за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 20 августа 2021 года. В Нур-Султане продолжается рост числа заболевших. Согласно статистике, днем ранее было зафиксировано почти на 100 человек меньше. Более позитивная динамика отмечена в Туркестанской области - за сутки количество вновь заболевших уменьшилось на пять человек, передает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 20 августа:

в городе Нур-Султан - 918,

в городе Алматы - 1555,

в городе Шымкент - 415,

в Акмолинской области - 287,

в Актюбинской области - 426,

в Алматинской области - 400,

в Атырауской области - 435,

в ВКО - 203,

в Жамбылской области - 265,

в ЗКО - 135,

в Карагандинской области - 954,

в Костанайской области - 261,

в Кызылординской области - 233,

в Мангистауской области - 238,

в Павлодарской области - 351,

в СКО - 171,

в Туркестанской области - 101.

Всего в стране подтверждено 723 064 случая.

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