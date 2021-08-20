Певица Азиза впервые официально вышла замуж

20 августа 2021, 08:44
Фото: Instagram/azizamuhamedova

57-летняя российская певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее мужем стал 37-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ, передает zakon.kz.

Пара узаконила отношения в ЗАГСе подмосковного Сергиева-Посада. На церемонии артистка появилась в свадебном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой.

Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой, - приводит Sobesednik.ru слова модельера.

По информации медиа, когда сотрудница ЗАГСа объявила Азизу и ее возлюбленного мужем и женой, та расплакалась.

Я счастлива! - закричала звезда.


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