В Сатпаеве убили мужчину 

В Сатпаеве ночью убили мужчину, сообщает zakon.kz.
20 августа около 01.00 неизвестное лицо с применением огнестрельного оружия совершил убийство 41-летнего жителя Сатпаева, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Департамента полиции Карагандинской области и ОП Сатпаев.
Проверяются различные версии совершенного преступления.
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